Старый новый мэр

Депутаты думы Нижнего Тагила в среду переизбрали действующего мэра Владислава Пинаева на новый срок. Господин Пинаев обещает решить проблемы оттока населения и дефицита кадров на главных предприятиях города. Остальные шесть кандидатов на пост мэра не получили поддержки депутатов. По мнению экспертов, комиссия зарегистрировала всех претендентов для создания вида конкурентных выборов, а избрание Владислава Пинаева главой Нижнего Тагила может не отражать мнения горожан.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все 25 депутатов единороссов проголосовали за мэра Владислава Пинаева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Все 25 депутатов единороссов проголосовали за мэра Владислава Пинаева

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В среду, 11 октября, депутаты Нижнетагильской городской думы избрали Владислава Пинаева главой Нижнего Тагила — кандидатуру действующего градоначальника поддержали все 25 депутатов представительного органа (все 25 мандатов в прошлом году взяли единороссы). Всего свои программы развития города на заседании думы представили семь кандидатов.

Господин Пинаев заявил о планах создания вуза и условий привлечения специалистов в Нижний Тагил, которые смогут решить проблемы оттока молодежи и «страшнейшего дефицита кадров» на предприятиях города. «Хочу поблагодарить депутатский корпус за высокое доверие, вместе продолжим все начатые проекты, будем выполнять поставленные тагильчанами задачи», — пообещал Владислав Пинаев.

Владиславу Пинаеву 54 года. Он возглавил Нижний Тагил в 2018 году, сменив на посту Сергея Носова, который указом президента был назначен врио губернатора Магаданской области. С 2006 года он работал в министерстве промышленности и науки Свердловской области: возглавлял отделы по работе с естественными монополиями, лицензирования и развития. В 2011 году Владислав Пинаев занял пост заместителя министра регионального ведомства, а в 2012 году возглавил министерство. С 2014 года господин Пинаев работал первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила. Господин Пинаев также является руководителем городской ячейки «Единая Россия».

Во время презентации своих программ развития города кандидаты выступали с критикой действующего градоначальника. Управляющий автомойкой Федор Трачук возмутился, что господин Пинаев помимо основной работы возглавляет местное отделение «Единой России» и полностью контролирует городскую думу. По словам господина Трачука, отсутствие пристального внимания за работой депутатов способствует проявлению коррупции в представительном органе. Атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин раскритиковал господина Пинаева за отказ создать в заброшенных пионерских лагерях Нижнего Тагила военно-патриотические базы.

На пост главы Нижнего Тагила также претендовали директор компании «Инвестжилстрой» из Новоуральска Никита Ванаев, председатель профсоюзного комитета Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, начальник отдела городского хозяйства администрации закрытого поселка Свободный Андрей Мельников, инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.

По мнению политолога Михаила Коробельникова, единогласное избрание депутатами Владислава Пинаева главой города не отражает мнения жителей Нижнего Тагила. По его словам, всех кандидатов допустили до голосования для создания вида конкуренции.

«Всех заявившихся зарегистрировали и дали возможность выступить. Депутаты всегда смогут сказать, что кандидатам никто не мешал выдвинуться, и голосование было честным»,— заявил он в разговоре с «Ъ-Урал».

Господин Коробельников отметил, что голосование думы за избрание мэра включает субъективный взгляд депутатов. «В лучшем случае учитывается понимание депутатов интересов избирателей. В худшем — интересы самого депутата или его группы влияния»,— считает политолог.

По словам политтехнолога Александра Ханина, кандидатура Владислава Пинаева на посту мэра устраивает «Евраз НТМК» и Уралвагонзавод, крупнейшие предприятия города, которые имеют большинство представителей в думе Нижнего Тагила. «Возражений от предприятий нет. Они не выдвигали кандидатов на пост главы Нижнего Тагила, за которых могли бы проголосовать депутаты и сместить Владислава Пинаева»,— резюмировал господин Ханин.

Василий Алексеев