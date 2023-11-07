В Новосибирске ищут подрядчика для проектирования участка Южного транзита за 543 млн рублей

ГКУ Новосибирской области «Мост» ищет подрядчика для выполнения проектных и изыскательских работ по проектированию участка автомобильной дороги Южный транзит от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь. Стоимость контракта, следует из данных портала госзакупок, составит 543,9 млн руб.

Планируемая протяженность дороги - 9,4 км, предполагаемое количество полос от 4 до 6. Подрядчику предстоит определить количество транспортных развязок, в том числе перспективных, с учетом генплана Новосибирска. Речь в закупке идет о Левобережной части транзита (1 и 2-й этапы).Первый этап должен быть завершен не позднее 31 октября 2024 года, второй – 1 декабря 2025 года. Заявки на участие в торгах принимаются до 20 ноября.

В ноябре прошлого года конкурс по поиску подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита был отменен. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснял это решение «нестабильностью, связанной, в том числе с геополитикой, и с тем, что не все проектные организации справляются с предлагаемым им объемом работы». Конкурс был объявлен в ноябре с начальной ценой 880,1 млн руб., контракт предполагал выполнение проектных и изыскательских работ на участке в 22,3 км.

В декабре 2022 года в минтрансе региона заявили, что намерены возобновить конкурс на подготовку проекта в первом квартале 2023 года. Тогда глава министерства Анатолий Костылевский сообщил, что получить заключение экспертизы проектно-сметной документации власти региона рассчитывают до конца 2025 года. К этому времени, отмечает министр, будет понятна схема финансирования работ.

Необходимость строительства Южного транзита обсуждается с 2014 года. Трасса протяженностью 22,3 км должна уменьшить интенсивность движения на дорогах Новосибирска и освободить город от пробок.

Александр Киселев