Открыто движение на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска

В Новосибирске открыли движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода. Длина путепровода составила 85 погонных метров, сообщили в правительстве региона.

«Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы «Байкал» – на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идет, первый этап открыт», - заявил губернатор Андрей Травников.

Подрядчиком является компания «Новосибирскавтодор». Новый путепровод является вторым, который уже функционирует на строящемся первом этапе Восточного обхода. В прошлом году был сдан объект на 14-ом километре, на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. Работы по строительству развязки продолжаются.

Восточный обход должен связать трассы Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Согласно проекту, дорога будет оборудована двухполосными трассами в каждом направлении, а также мостами и развязками с освещением. Всего намечены четыре этапа строительства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев