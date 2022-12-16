Вопрос строительства Южного транзита в Новосибирске отложен на начало 2023 года

Власти Новосибирской области намерены вернуться к вопросу строительства Южного транзита в Новосибирске в первом квартале 2023 года, сказал сегодня на пресс-конференции губернатор Андрей Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурс по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по строительству Южного транзита был объявлен 10 ноября с начальной ценой 880,1 млн руб. Однако в конце ноября власти отменили конкурс. Как следовало из документации к торгам, решение было принято в связи поступившими конкурсной комиссии запросами на разъяснение положений извещения о закупке.

По словам губернатора, решение об отмене было принято, «в связи с нестабильностью, связанной, в том числе с геополитикой, и с тем, что не все проектные организации справляются с предлагаемым им объемом работы».

Протяженность Южного транзита, согласно конкурсной документации – 22,3 км. Он должен уменьшить интенсивность движения на дорогах Новосибирска и освободить город от пробок. Необходимость реализации проекта обсуждается с 2014 года.

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Анна Егорова