Экс-депутат Рады Олег Царев прокомментировал нападение в Ялте

Политик Олег Царев дал первое интервью после покушения. В нем бывший депутат украинской Рады отметил, что чувствует себя хорошо, сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RT Фото: RT

Господин Царев заявил, что «террористов никто бояться не будет». Сейчас он находится в одном из ведомственных медучреждений. Политик не стал раскрывать детали покушения, так как расследование еще идет.

Экс-депутат Рады в своем Telegram-канале также поблагодарил подписчиков за слова поддержки. Олег Царев написал, что не думал, что о нем будет переживать столько людей.

Покушение на Олега Царева произошло в Крыму в ночь на 27 октября. В политика стреляли. Через несколько дней был задержан предполагаемый координатор покушения — работник санатория Кирова в Ялте, гендиректором и совладельцем которого является господин Царев.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram