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Коммерсантъ FM
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Путин сегодня примет с докладом первого вице-премьера Белоусова

Президент Владимир Путин сегодня, 7 ноября, проведет встречу с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Подробности предстоящей встречи он не привел.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он рассказал, что господин Путин весь день работает в Кремле, но в его графике в основном непубличные мероприятия. «Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов, какую-то часть этой встречи мы сделаем открытой для вас»,— добавил господин Песков во время пресс-колла.

1 ноября господин Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором присутствовал вице-премьер. Также на совещании присутствовали в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

О ситуации в экономике — в материале «Ъ» «Нехватка мощностей омрачает перспективы выпуска».

Лаура Кеффер

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