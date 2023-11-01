Путин сегодня проведет совещание по вопросам российской экономики

Президент Владимир Путин сегодня, 1 ноября, во второй половине дня проведет совещание по экономическим вопросам в формате видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Путин работает сегодня в Ново-Огарево. Ближе к вечеру, во второй половине дня, он проведет совещание по экономическим вопросам традиционное, в регулярном формате общение с экономическим блоком, руководством администрации. Будет в режиме видео-конференц-связи»,— рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента охарактеризовал совещание как «традиционную сверку часов, анализ текущей ситуации в экономике». Выступление Владимира Путина будет открытым, остальная часть совещания будет носить непубличный характер, уточнил Дмитрий Песков.

На встрече также будут присутствовать премьер-министр Михаил Мишустин, первый зампред правительства Андрей Белоусов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина.