Федеральный девелопер DOGMA подводит итоги внутреннего исследования по изучению индекса потребительской лояльности - NPS (от англ. Net Promoter Score). Около 90% клиентов готовы рекомендовать проекты и услуги компании своему окружению.

В масштабном исследовании приняли участие более 3000 респондентов. Это клиенты, чьи сделки по покупке недвижимости уже прошли регистрацию в Росреестре. За последние 10 месяцев показатель NPS, отражающий лояльность клиента к компании, вырос на 6%. 88% - такова доля тех, кто полностью готов рекомендовать DOGMA в кругу своего общения.

Федеральный девелопер исследует уровень NPS с 2022 года. Промежуточные итоги подводятся регулярно на ежемесячной основе. При работе с индексом потребительской лояльности специалисты компании анализируют каждую деталь опроса. Особое внимание уделяется отзывам детракторов или критиков, чей негативный опыт помогает совершенствовать сервисы, оптимизировать процессы и исключать ошибки в работе. Вопросы обрабатываются в режиме 24/7.

Ольга Лукьянова, директор клиентского сервиса DOGMA: «По результатам исследования в октябре, 9 из 10 клиентов готовы рекомендовать DOGMA своим близким и друзьям. Это высокий показатель в отрасли, который отражает результат слаженного кросс-функционального взаимодействия сервисных и коммерческих подразделений компании. Анализ обратной связи дает возможность регулярно улучшать клиентский сервис и учитывать все необходимые детали в работе. Такой системный подход в работе с индексом NPS помогает нам становиться лучше и внедрять инновационные услуги и продуктовые предложения».

Высокие показатели индекса NPS в DOGMA достигаются благодаря внедренной системе послепродажного обслуживания, состоящей из 3 уровней коммуникаций. Первая ступень – это контактный центр. Клиент на любом этапе – с момента оплаты юридических услуг до непосредственного получения ключей от квартиры, может обратиться в компанию и получить консультацию по интересующему его вопросу. Связаться с контактным центром можно по телефону горячей линии 8 800 222 22 68 или через форму обратной связи на сайте DOGMA.

Как только сделка проходит регистрацию в Росреестре, каждому клиенту назначается персональный менеджер службы заботы. Это второй уровень поддержки клиентов. К выделенному специалисту можно обратиться по вопросам сроков сдачи домов, запросить нужную документацию, получить консультацию, оформить необходимые заявления. Также служба заботы помогает клиентам разобраться с графиком платежей, дает разъяснения по процедуре внесения средств.

Третье направление послепродажного обслуживания - отдел по выдаче актов. Сотрудники подразделения занимаются подписанием с клиентами актов приема-передачи объекта, а также выдают всю необходимую сопутствующую документацию (технические паспорта, выписки по кадастровому номеру).

DOGMA – федеральная строительная компания, занимающаяся возведением современной жилой, социальной и коммерческой недвижимости на территории ЮФО, ЦФО и Омске. За 12 лет успешной работы компания построила более 1,3 млн кв. м жилья. Еще 2,5 млн кв. м - на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще 5 масштабных объектов, расположенных в Краснодарском крае, Московской области и Омске, находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

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