В Севастополе после атаки беспилотников мужчина находится в тяжелом состоянии

Житель Севастополя, раненный обломками беспилотников, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По информации от медиков, помимо перелома у мужчины проникающее ранение грудной клетки и живота, состояние тяжелое»,— отметил губернатор.

Ранее он сообщал, что в утренней атаке Крымского полуострова 17-ю беспилотниками пострадал один житель Севастополя. Он получил перелом руки.

Татьяна Ручкина

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