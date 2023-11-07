В Севастополе из-за атаки беспилотников пострадал мужчина

После утренней атаки Крымского полуострова пострадал один житель Севастополя. У него перелом руки, сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Мужчина получил травму в результате падения обломков во дворе одного из частных домов в Орловке. Угрозы его жизни нет.

Фрагменты сбитых беспилотников также упали в районе Качи. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в городе не зафиксировано.

Утром 7 ноября над территорией Крыма и Черным морем сбили 17 беспилотников самолетного типа. Обломки одного из сбитых дронов также упали на крышу частного дома в Андреевке. Из-за этого произошло небольшое возгорание.

Татьяна Ручкина

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