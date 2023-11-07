ЦАХАЛ сообщил о продвижении к штабу «Хамаса» возле больницы Аль-Шифа в Газе

Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе наземной операции на севере сектора Газа продвинулись к штабу палестинского движения «Хамас» возле больницы Аль-Шифа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари. The Times of Israel отмечает, что, по информации израильских военных, штаб «Хамаса» расположен в туннелях под зданием больницы.

В ходе ежедневного брифинга Даниэль Хагари также сообщил, что несколько полевых командиров «Хамаса» были убиты в результате авиаударов. По его словам, инженерные войска уничтожают все подземные тоннели на пути сухопутных подразделений.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,4 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию в секторе Газа, который находится под контролем «Хамаса». 2 ноября ЦАХАЛ сообщил о полном окружении города Газа. По данным палестинской стороны, погибли свыше 10 тыс. человек, 24,2 тыс. ранены.