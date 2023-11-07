Пожар в хозпостройке на Екатерининском проспекте унес жизни двух человек

Возгорание мусора и хозяйственной дощатой постройки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло под утро 7 ноября. Пожар привел к двум смертям, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Спасатели получили сообщение о том, что пламя возникло в районе дома 5 на Екатерининском проспекте, 7 ноября в 3:29. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горели отходы и хозпостройка, площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Почти в 4:00 пламя было ликвидировано за счет работы десяти специалистов и привлечения двух единиц техники. На месте возгорания обнаружили тела двух погибших.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пожаре в жилом доме набережной канала Грибоедова в Петербурге, в нем пострадали двое.

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