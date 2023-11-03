Два человека пострадали в результате пожара на набережной канала Грибоедова

Пламя возникло в квартире дома 59 на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Спасатели отправились на ликвидацию пожара.

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС по Петербургу в 13:09. Пожарные уточнили, что пламя распространилось на площадь квартиры в 4 кв. метра. Тушить возникший огонь выехали 20 специалистов и четыре единицы техники. Он был полностью ликвидирован в 14:05.

«На месте пожара пострадали два человека, госпитализировали в медицинское учреждение»,— содержится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Инцидентом заинтересовалась городская прокуратура и взяла на контроль установление причин возгорания. Надзорный орган обеспечит сопровождение соблюдения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пожаре в Калининском районе Петербурга, в результате которого пострадал один человек.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте