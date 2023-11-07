ОАЭ развернут в секторе Газа полевой госпиталь

Объединенные Арабские Эмираты создадут полевой госпиталь на территории сектора Газа. Все оборудование, необходимое для постройки и эксплуатации полевого госпиталя, было отправлено в Египет, сообщает эмиратское агентство WAM.

В агентстве уточнили, что госпиталь будет рассчитан на 150 мест и будет включать в себя, в частности, отделения общей хирургии, ортопедии, анестезии, интенсивной терапии, стоматологии, психиатрии, семейной медицины, а также услуги компьютерной томографии, лабораторию, аптеку и вспомогательные медицинские услуги. Медпомощь будет доступна для детей и взрослых, передает WAM.

Ранее ОАЭ объявляли о размещении около 1000 палестинских детей и их семей из сектора Газа в больницах страны для оказания им медицинской помощи. Кроме того, Абу-Даби выделило на помощь палестинцам $20 млн.

ОАЭ были одной из немногих арабских стран, которые осудили нападение палестинского движения «Хамас» на Израиль 7 октября. В МИД ОАЭ заявили, что шокированы сообщениями о похищении израильтян. 10 октября издание Axios со ссылкой на источники писало, что ОАЭ предостерегли правительство Сирии от вмешательства в конфликт между Израилем и палестинским движением «Хамас».

Эрдни Кагалтынов