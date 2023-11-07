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Коммерсантъ FM
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Звонарева и Зигемунд выиграли итоговый турнир WTA

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд обыграли в финале итогового турнира WTA в парном разряде американку Николь Меликар-Мартинес и австралийку Эллен Перес со счетом 6:4, 6:4. Матч продлился один час 38 минут.

Звонарева и Зигемунд впервые одержали победу в итоговом турнире WTA. Ранее они выигрывали шесть турниров под эгидой WTA. 36-летняя Звонарева также выигрывала US Open в паре с француженкой Натали Деши (2006) и Australian Open с соотечественницей Светланой Кузнецовой.

Турнир проводился в мексиканском Канкуне на покрытии «хард». Призовой фонд составляет $9 млн. В турнире принимают участие теннисистки, набравшие наибольшее число очков за сезон. В прошлом году в итоговом турнире WTA в парах выиграли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс.

Эрдни Кагалтынов

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