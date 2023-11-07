Перемещенные из-за конфликта с «Хамас» израильтяне обвинили ООН в бездействии

Израильская правозащитная группа «Шурат ха-Дин» и 2 300 перемещенных израильтян написали письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в котором осудили организацию за то, что она игнорирует тяжелое положение сотен тысяч перемещенных лиц внутри Израиля.

«Вы игнорируете обстоятельства, опасность и травмы израильтян, потому что они евреи, а не мусульмане Газы, и поэтому не заслуживают ваших усилий и защиты»,— говорится в заявлении «Шурат ха-Дин», которое приводит Times of Israel.

Как сообщается в письме, из-за атак «Хамас» и «Хезболлы» были эвакуированы около 130 тыс. израильтян, еще около 120 тыс. добровольно покинули северные и южные приграничные районы.

В частности, авторы письма указывают на то, что организация не созвала по вопросу положения израильских беженцев заседание Генассамблеи ООН, и не предприняла никаких действий для обеспечения безопасности израильских граждан в зоне боевых действий.

По данным ООН, из-за военного конфликта 1,5 млн жителей сектора Газа покинули свои дома и стали перемещенными лицами. Более 710 тыс. укрываются в учреждениях БАПОР — агентства ООН для палестинских беженцев. 12 октября БАПОР сообщило, что для помощи жителям сектора Газы ему нужно в $104 млн. Помогает жителям сектора Газа Евросоюз: сегодня, 6 ноября, глава Еврокомиссии объявила об увеличении объема помощи анклаву до €100 млн.

Каковы затраты на антитеррористическую операцию в секторе Газа — в материале «Израиль считает расходы».

Анастасия Ларина