Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Хайтеку сохранят многоголосье

Правительство предложило способ расширить инвестиционный потенциал акционерных компаний

Белый дом ищет баланс между гибкостью регулирования для привлечения инвестиций в высокотехнологичные компании и защитой прав основателей стартапов. Проект поправок к федеральному закону об АО, разработанный Минэкономики, даст возможность привлечь капитал без потери контроля над компанией. Для этого все российские непубличные АО смогут выпускать многоголосые привилегированные акции, а быстрорастущие технологические и высокотехнологичные компании, становясь публичными,— сохранить такие бумаги. Требования к технологическим компаниям определит Белый дом.

Руководители инвестблока Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономики Максим Решетников ищут способы смягчить режим привлечения денег в «технологический суверенитет»

Руководители инвестблока Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономики Максим Решетников ищут способы смягчить режим привлечения денег в «технологический суверенитет»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Руководители инвестблока Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономики Максим Решетников ищут способы смягчить режим привлечения денег в «технологический суверенитет»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект поправок к закону «Об акционерных обществах», позволяющий всем непубличным российским АО выпускать один или несколько типов многоголосых (их владельцу предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров) привилегированных акций (документ есть у “Ъ”). Сейчас выпуск таких акций разрешен в специальных административных районах — их резидентам (только непубличным АО) разрешили выпуск многоголосых акций летом 2022 года. Кроме того, такая практика есть в других странах, российское же право по многим вопросам корпоративного статуса уступает в гибкости зарубежному. К примеру, многоголосые акции выпускает зарегистрированный в Нидерландах «Яндекс».

Проект Минэкономики разработан во исполнение п. 1 «дорожной карты» по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, утвержденной первым зампредседателя правительства Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в мае 2021 года. По нему непубличные АО смогут конвертировать многоголосые «префы» в обыкновенные (порядок и условия будут определены уставом непубличного общества). Вместе с тем быстрорастущие технологические и высокотехнологичные компании при приобретении ими публичного статуса смогут сохранить ранее выпущенные многоголосые «префы» в случае соответствия обществ требованиям к технологическим компаниям — их определит правительство. По расчету властей, это поддержит наработку в РФ «суверенных» технологий за счет расширения круга потенциальных инвесторов и гибких форм их участия в уставном капитале АО, говорится в пояснительной записке. В силу инициатива сможет вступить через год после принятия.

Законопроект — заимствование опыта венчурного финансирования технологических стартапов в других странах, поясняет управляющий партнер юридической компании «Бендерский и партнеры» Андрей И. По его словам, многоголосые акции нужны для сохранения основателями стартапов корпоративного контроля при привлечении быстрорастущими высокотехнологическими компаниями дешевого финансирования. Такие бумаги распределяются между сооснователями и защищают их от недружественных поглощений, говорит он. В то же время этот инструмент может ущемить интересы миноритариев — почему и предлагается для публичных компаний ограничить его использование только высокотехнологическим сектором.

«Российские технологические компании часто регистрировали холдинговые компании за рубежом для получения доступа к гибким механизмам корпоративного управления»,— указывает юрист Forward Legal Максим Игнатов. По его мнению, законопроект позволит использовать механизм многоголосых акций, избежав дополнительных санкционных рисков, связанных с управлением бизнесом из «недружественных» юрисдикций.

Как отмечает руководитель проектов корпоративного направления юрфирмы Vegas Lex Дмитрий Бородин, предложенный механизм — стандарт для юрисдикций с развитым фондовым рынком, так как дает компаниям дополнительную гибкость при привлечении инвестиций. В отличие от аналогичных нововведений, принятых летом 2022 для резидентов САР, которые были актуальны именно в контексте редомициляции, инициативу Минэкономики вряд ли можно назвать актуальной именно сегодня, полагает он. «На наш взгляд, она вряд ли решает какую-то острую проблему с привлечением инвестиций прямо сейчас. Вместе с тем в целом такая инициатива среди экспертов воспринимается положительно»,— говорит юрист.

Напомним, в мае 2021 года Белый дом и Банк России договорились о перенастройке финансового рынка ради обеспечения притока инвестиций в экономику. Для этого власти намерены создать новые инструменты финансирования и скорректировать инвестрежимы для привлечения широкого пула инвесторов — всего в «дорожной карте» по повышению доступности финансирования содержалось более 30 мероприятий до 2024 года (см. “Ъ” от 17 мая 2021 года). После ухода иностранных инвесторов в связи с военными действиями РФ на Украине задача стала более актуальной, в приоритетах правительства — развитие высокотехнологичного сектора экономики.

Венера Петрова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...