Хайтеку сохранят многоголосье

Белый дом ищет баланс между гибкостью регулирования для привлечения инвестиций в высокотехнологичные компании и защитой прав основателей стартапов. Проект поправок к федеральному закону об АО, разработанный Минэкономики, даст возможность привлечь капитал без потери контроля над компанией. Для этого все российские непубличные АО смогут выпускать многоголосые привилегированные акции, а быстрорастущие технологические и высокотехнологичные компании, становясь публичными,— сохранить такие бумаги. Требования к технологическим компаниям определит Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководители инвестблока Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономики Максим Решетников ищут способы смягчить режим привлечения денег в «технологический суверенитет»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Руководители инвестблока Белого дома, первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономики Максим Решетников ищут способы смягчить режим привлечения денег в «технологический суверенитет»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект поправок к закону «Об акционерных обществах», позволяющий всем непубличным российским АО выпускать один или несколько типов многоголосых (их владельцу предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров) привилегированных акций (документ есть у “Ъ”). Сейчас выпуск таких акций разрешен в специальных административных районах — их резидентам (только непубличным АО) разрешили выпуск многоголосых акций летом 2022 года. Кроме того, такая практика есть в других странах, российское же право по многим вопросам корпоративного статуса уступает в гибкости зарубежному. К примеру, многоголосые акции выпускает зарегистрированный в Нидерландах «Яндекс».

Проект Минэкономики разработан во исполнение п. 1 «дорожной карты» по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, утвержденной первым зампредседателя правительства Андреем Белоусовым и главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной в мае 2021 года. По нему непубличные АО смогут конвертировать многоголосые «префы» в обыкновенные (порядок и условия будут определены уставом непубличного общества). Вместе с тем быстрорастущие технологические и высокотехнологичные компании при приобретении ими публичного статуса смогут сохранить ранее выпущенные многоголосые «префы» в случае соответствия обществ требованиям к технологическим компаниям — их определит правительство. По расчету властей, это поддержит наработку в РФ «суверенных» технологий за счет расширения круга потенциальных инвесторов и гибких форм их участия в уставном капитале АО, говорится в пояснительной записке. В силу инициатива сможет вступить через год после принятия.

Законопроект — заимствование опыта венчурного финансирования технологических стартапов в других странах, поясняет управляющий партнер юридической компании «Бендерский и партнеры» Андрей И. По его словам, многоголосые акции нужны для сохранения основателями стартапов корпоративного контроля при привлечении быстрорастущими высокотехнологическими компаниями дешевого финансирования. Такие бумаги распределяются между сооснователями и защищают их от недружественных поглощений, говорит он. В то же время этот инструмент может ущемить интересы миноритариев — почему и предлагается для публичных компаний ограничить его использование только высокотехнологическим сектором.

«Российские технологические компании часто регистрировали холдинговые компании за рубежом для получения доступа к гибким механизмам корпоративного управления»,— указывает юрист Forward Legal Максим Игнатов. По его мнению, законопроект позволит использовать механизм многоголосых акций, избежав дополнительных санкционных рисков, связанных с управлением бизнесом из «недружественных» юрисдикций.

Как отмечает руководитель проектов корпоративного направления юрфирмы Vegas Lex Дмитрий Бородин, предложенный механизм — стандарт для юрисдикций с развитым фондовым рынком, так как дает компаниям дополнительную гибкость при привлечении инвестиций. В отличие от аналогичных нововведений, принятых летом 2022 для резидентов САР, которые были актуальны именно в контексте редомициляции, инициативу Минэкономики вряд ли можно назвать актуальной именно сегодня, полагает он. «На наш взгляд, она вряд ли решает какую-то острую проблему с привлечением инвестиций прямо сейчас. Вместе с тем в целом такая инициатива среди экспертов воспринимается положительно»,— говорит юрист.

Напомним, в мае 2021 года Белый дом и Банк России договорились о перенастройке финансового рынка ради обеспечения притока инвестиций в экономику. Для этого власти намерены создать новые инструменты финансирования и скорректировать инвестрежимы для привлечения широкого пула инвесторов — всего в «дорожной карте» по повышению доступности финансирования содержалось более 30 мероприятий до 2024 года (см. “Ъ” от 17 мая 2021 года). После ухода иностранных инвесторов в связи с военными действиями РФ на Украине задача стала более актуальной, в приоритетах правительства — развитие высокотехнологичного сектора экономики.

Венера Петрова