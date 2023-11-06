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В ДТП с автобусом и иномаркой в Сочи пострадала девочка-подросток

В Сочи днем 6 ноября произошло массовое ДТП. На трассе Джубга — Сочи столкнулись три машины, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По информации ведомства, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в автобус. После этого иномарка столкнулась с «Фордом», а затем влетела в отбойник.

Пострадали при столкновении пассажир немецкой иномарки и 16-летняя пассажирка автобуса. Проводится проверка.

Вечером накануне в массовом ДТП в Краснодаре пострадали четыре человека. Авария произошла на улице Мачуги.

Вячеслав Рыжков

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