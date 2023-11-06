Госсекретарь США и глава МИД Турции встретились в Анкаре

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 6 ноября, ночью прибыл с визитом в Анкару. Он проводит встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает телеканал TRT Haber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энтони Блинкен (слева) и Хакан Фидан

Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters Энтони Блинкен (слева) и Хакан Фидан

Фото: Jonathan Ernst/Pool, Reuters

Ожидается, что они обсудят ситуацию в секторе Газа. Встреча представителей двух стран проходит тет-а-тет, после чего состоится встреча в расширенном составе с участием делегаций.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает их число почти в 9,5 тыс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно критиковал действия израильских властей. Турция отозвала посла из Израиля для консультаций. Господин Блинкен убежден, что прекращение огня в Газе поможет «Хамасу» повторить атаку на Израиль.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер