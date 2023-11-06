Великобритания вывезет часть сотрудников посольства в Ливане

МИД Великобритании сообщил, что временно вывозит часть сотрудников своего посольства в Ливане. Число дипломатов, которые покинут страну, не уточняется.

Ведомство также рекомендовало британцам воздержаться от любых поездок в Ливан, а находящимся там согражданам — немедленно покинуть страну. Как уточняет Reuters, предупреждение было сделано из-за конфликта между соседним Израилем и сектором Газа.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, Палестина оценивает число жертв в 9,5 тыс. 1 ноября впервые с начала военных действий сотни владельцев иностранных паспортов смогли покинуть Газу через КПП «Рафах» на границе с Египтом. Вчера, 5 ноября, армия Израиля заявила о занятии позиций вдоль побережья Газы.

О последствиях конфликта — в материале «Ъ» «США и "Хезболла" обменялись угрозами».

Лаура Кеффер