Жительница Тюмени требует компенсации за дом, в котором уничтожили террористов

Собственник дома в Тюмени, в котором в 2019 году были убиты два террориста, Танзида Медова через суд пытается получить компенсацию за уничтоженное здание, сообщил городской портал 72.ру.

Контртеррористическая операция (КТО), в ходе которой были ликвидированы два члена запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), прошла в апреле 2019 года в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации. По данным НАК, террористы отказались сложить оружие и сдаться властям — вместо этого они начали стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов. На опубликованной НАК видеозаписи, видно, что в какой-то момент загорелся одноэтажный дом на улице Амурская, 118. «В результате последовавшей перестрелки террористы были нейтрализованы»,— сообщили в НАК. У членов ИГ были изъяты два автомата Калашникова, самодельные взрывные устройства и их элементы, религиозная литература и носители электронной информации. Из мирных жителей и силовиков никто не пострадал.

Танзида Медова купила дом у одного из убитых террористов незадолго до КТО, рассказала изданию юрист Лидия Гончарова. Собственница сгоревшего дома обратилась к властям за компенсацией, ссылаясь на закон, который обязывает возмещать ущерб, причиненный при пресечении террористического акта. Ей отказали. Тогда она обратилась в суд.

В ноябре 2022 года Центральный районный суд Тюмени отказал госпоже Медовой. В апреле 2023 года Центральный районный суд признал Танзиду Медову и ее троих детей пострадавшими в результате проведения КТО в Тюмени, но отказал в требовании к администрации Тюмени выплатить финансовую помощь семье. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение в силе. «Сейчас ситуацией заинтересовался Верховный суд России. Он истребовал документы для изучения дела»,— сообщило издание.

В 2019 году «Ъ» сообщал, что согласно кадастровой карте Тюменской области, здание на Амурской улице было построено в 1984 году, его площадь равна 98,3 кв. м. 8 апреля на сайтах объявлений появилось предложение о покупке этого дома. Так, на Avito некий Тимур Медов продавал его за 2,8 млн руб. При этом он готов был отдать недвижимость за машину. «Все в отличном состоянии. С бытовой техникой и мебелью. Все в собственности. Обмен на авто. Срочно»,— говорится в сообщении продавца.

Власти Тюмени сейчас рассматривают вопрос о проведении комплексного развития территорий (КРТ) в границах улиц Магнитогорская, Ростовская, Амурская, Восстания.

Алексей Буров

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