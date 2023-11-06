Связанная с убийством Абэ японская секта выделит $67 млн на выплаты пострадавшим

Религиозная организация «Церковь объединения», которую власти Японии хотят распустить из-за обвинений в вымогательствах пожертвований, направит правительству 10 млрд иен (около $67 млн) на выплаты пострадавшим, сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники. В окружной суд Токио направлен иск о роспуске организации, на фоне чего депутаты начали обсуждать, как сохранить ее активы для выплат пострадавшим. Парламентарии опасаются, что активы могут передать другим организациям или вывести за границу еще до решения суда.

«Церковь объединения» отрицает, что причинила ущерб в размере суммы, которую планирует передать правительству. В организации уверяют, что приняли решение о выплате средств после просьб «бывших последователей и других лиц». «Церковь объединения» подчеркнула, что намерена рассмотреть запросы о компенсации, если будет вынесено соответствующее постановление суда.

8 июля 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ был убит во время публичного выступления. Стрелявший в него бывший военный моряк Тэцуя Ямагами считал, что премьер был связан с «Церковью объединения», которая разорила его семью. Его мать пожертвовала секте $670 тыс. По оценке японских властей, от действий Церкви объединения пострадали 169 человек, причиненный ущерб составил около 2,4 млрд иен ($16 млн). Согласно законодательству Японии, религиозная организация может быть распущена, если суд посчитает, что она наносит вред общественному благосостоянию.

О гибели экс-премьера читайте в материале «Ъ» «Ничто на земле не проходит бесстрельно».

Лаура Кеффер