Бывший политстратег Обамы усомнился, что Байдену нужно участвовать в выборах

Бывший главный политстратег администрации 44-го президента США Барака Обамы Дэвид Аксельрод сомневается, что действующему президенту Джо Байдену нужно участвовать в выборах осенью 2024 года. По его мнению, наибольшее опасение вызывает то, что «его главную проблему не решить... отсчитывающая возраст стрелка указывает лишь в одном направлении».

«Лишь Джо Байден может принять это решение. Если он продолжит участие, то станет кандидатом от Демократической партии. Ему нужно решить, мудро ли это. Будет ли это в его интересах или в интересах страны?»,— написал господин Аксельрод в соцсети X. Так он отреагировал на публикацию The New York Times c результатами опросов, которые показывают победу республиканца Дональда Трампа в наиболее важных штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

Вместе с тем политстратег считает, что уже «поздно менять коней». В 2024 году может произойти много чего, что нельзя спрогнозировать. Господин Аксельрод считает, что у демократов участие господина Байдена в выборах в дальнейшем будет вызывать «закономерные опасения».

Политстратег выступает против участия в выборах Дональда Трампа. По его мнению, экс-президента нужно отстранить от выборов за «пренебрежение к нормам, законам и демократическим институтам».

Джо Байден победил Дональда Трампа на выборах в 2020 году, на тот момент республиканец был действующим президентом. Господин Байден — самый пожилой президент США, сейчас ему 80 лет.

