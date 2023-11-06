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Коммерсантъ FM
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Звонарева и Зигемунд вышли в финал Итогового турнира WTA в парах

Российская и немецкая теннисистки Вера Звонарева и Лаура Зигемунд обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизе Мертенс в 1/2 финала Итогового турнира WTA. Матч завершился со счетом 3:6, 6:3, 10:5. Победительницы в финале сыграют с американкой Николь Меликар-Мартинес и австралийкой Эллен Перес.

39-летняя Звонарева — 16-я ракетка в паном разряде. На ее счету 25 побед на турнирах WTA (12 в одиночном, 13 в парном разрядах). В парах и миксте она побеждала в пяти турнирах Большого шлема. Бронзовый призер Олимпиады 2008 года в одиночном разряде.

35-летняя Зигемунд --девятая ракетка мира в парах. На ее счету победы в 13 турнирах WTA (2 в одиночном, 11 в парном разрядах). Победительница одного турнира Большого шлема в миксте.

Итоговый турнир WTA проходит в мексиканском Канкуне на покрытии «Хард». Призовой фонд составляет $9 млн. В турнире принимают участие теннисистки, набравшие наибольшее число очков за сезон. В прошлом году в Итоговом турнире WTA в парах выиграли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс.

Леонид Уварчев

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