Теннисистка Анна Калинская выиграла турнир WTA 125 в США

Российская теннисистка Анна Калинская победила Яну Фетт из Хорватии в финале турнира Dow Tennis Classic. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, он продлился 1 час 28 минут.

24-летняя Калинская занимает 115 место в рейтинге теннисисток. Она ранее не побеждала в одиночных турнирах WTA, на ее счету три победы в парном разряде. 27-летняя Фетт занимает 918 место в рейтинге теннисисток, она не побеждала в турнирах WTA.

Dow Tennis Classic — турнир в категории WTA 125, проводится в Мидленде (штат Техас, США). Призовой фонд составляет $115 тыс.

Леонид Уварчев