Зеленский: Украина намерена изменить стратегию ведения боевых действий против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев планирует изменить стратегию ведения боевых действий против российской армии. По его словам, это должно дать вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимое преимущество на поле боя и позволить занять как можно большее число населенных пунктов, находящихся под контролем РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар»,— заявил господин Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC. Более подробно о ближайших планах ВСУ украинский президент говорить отказался, отметив лишь, что планированием новых операций на поле боя сейчас занимаются все ведущие представители военного командования.

Господин Зеленский также подчеркнул, что он не считает, что военные действия для Украины «зашли в тупик», так как бойцы ВСУ по-прежнему готовы сражаться с российской армией «как в первые дни» вооруженного конфликта. Кроме того, президент Украины отверг возможность проведения прямых переговоров с российским руководством в обозримой перспективе: он полагает, что возможностей для начала процесса мирного урегулирования «не просматривается».

Ранее генерал ВСУ Сергей Баранов в интервью британскому изданию The Independent сообщил, что Украина сейчас активно готовится к крупным зимним операциям с использованием беспилотников против России. Решение о массовых атаках с помощью БПЛА было принято, поскольку зимой проводить наземные операции сложнее из-за погодных условий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов