Дирижера Юрия Темирканова похоронили на Комаровском кладбище в Петербурге

Художественного руководителя Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, дирижера, народного артиста СССР Юрия Темирканова похоронили 5 ноября на Комаровском кладбище в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб» Фото: Полина Пучкова / «Коммерсантъ СПб»

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», в последний путь Юрия Темирканова проводили близкие, друзья, коллеги, представители власти и поклонники его творчества.

«С делегацией из Кабардино-Балкарской Республики мы договорились, что один из культурных центров в Нальчике будет назван именем нашего великого маэстро. А мы, в свою очередь, тоже дадим его имя музыкальной школе. Надеемся, что филармония возьмет под свое покровительство и центр в Нальчике, и эту музыкальную школу. И мы в Законодательном собрании обсудим вопрос создания музыкального конкурса имени Юрия Хатуевича»,— заявил во время похорон губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Какая это утрата для Санкт-Петербурга, музыки, музейного сообщества. Он был давним членом международного общества друзей Русского музея. У меня такое чувство, что это моя личная утрата. Утрата дорого и близкого человека. Я уверен, это чувство было у всех, кто был сегодня в филармонии и кто находится сейчас здесь. Он был постоянным гостем Русского музея. И каждая встреча с ним дарила радость. И я видел, что радость взаимна. Я повторяю, это моя личная утрата. И утрата каждого человека, кто не чужд культуре и музыке, кто любит наш замечательный город. Большое ему спасибо, что был в нашей культуре и в истории нашего музея. Он навсегда останется членом международного общества друзей Русского музея»,— отметил, в свою очередь, президент Государственного Русского музея Владимир Гусев.

«Ъ-СПб» писал, что днем в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялась церемония прощания с Юрием Темиркановым, которую посетили сотни людей.

Подробнее о жизни и творчестве маэстро — в материале «Ъ» «Артист Заслуженного».

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