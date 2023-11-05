У Мариинского театра скопилась очередь желающих попасть на концерт памяти Темирканова

В центре Санкт-Петербурга перед входом в Мариинский театр скопилась огромная очередь желающих попасть на бесплатный концерт, который даст художественный руководитель и генеральный директор театра Валерий Гергиев в память умершего худрука петербургского филармонии, дирижера Юрия Темирканова.

Как сообщает вечером 5 ноября «Фонтанка», «хвост» очереди тянется от здания второй сцены Мариинского театра. При этом никакой давки нет, все стоят цивилизовано, уточняет издание.

Концерт начнется в 17:30. Билеты, количество которых ограничено числом мест в зале, будут выдавать на входе в театр перед началом концерта. Ранее господин Гергиев анонсировал, что исполнении оркестра Мариинки прозвучит Шестая симфония («Патетическая») Петра Чайковского.

«Ъ-СПб» писал, что днем в воскресенье в Большом зале Санкт-Петербургской государственной академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялась церемония прощания с Юрием Темиркановым. Маэстро будет похоронен сегодня на Комаровском кладбище.

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