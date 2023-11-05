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Коммерсантъ FM
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Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина сдался силовикам

Полицейское управление немецкого города Гамбург сообщило, что вооруженный мужчина, который в ночь на 5 ноября прорвался в местный аэропорт на автомобиле и удерживал там свою несовершеннолетнюю дочь, сдался силовикам. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Ребенок не пострадал.

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Фото: Reuters / Fabian BimmerвЂЁ

Фото: Reuters / Fabian BimmerвЂЁ

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Фото: Reuters / Fabian BimmerвЂЁ

Фото: Reuters / Fabian BimmerвЂЁ

«Ситуация с заложниками исчерпана. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчину задержали сотрудники экстренных служб без сопротивления»,— сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети X (экс-Twitter). Там уточнили, что в ближайшее время мужчине, являющемуся уроженцем Турции, могут быть предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию гамбургского аэропорта. С 16:00 мск аэропорт возобновил работу, но предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов.

В ночь на 5 ноября аэропорт Гамбурга приостанавливал работу из-за вооруженного мужчины, который выехал на Audi на взлетно-посадочную полосу и остановился возле самолета Turkish Airlines. Он забаррикадировался в автомобиле вместе со своей несовершеннолетней дочерью и требовал предоставить ему возможность вылететь в Турцию. При проникновении на территорию аэропорта мужчина выбросил две бутылки с зажигательной смесью, никто не пострадал. Переговоры с ним велись на турецком языке. По информации DPA, поводом для действий мужчины стал спор с его экс-супругой по поводу опеки над ребенком.

Александр Кислов

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