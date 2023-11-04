Аэропорт Гамбурга остановил работу из-за вооруженного мужчины

Вооруженный мужчина был замечен в машине в аэропорту германского города Гамбург, сообщила газета Bild. Работа аэропорта прекращена. В машине, как утверждается, находятся два ребенка.

Мужчину с оружием увидели в автомобили Audi перед первым терминалом. После этого он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На место прибыло множество сотрудников полиции. Утверждается, что из машины было произведено несколько выстрелов.

По данным Bild, жена вооруженного мужчины незадолго до происшествия позвонила в полицию и предупредила, что тот едет в аэропорт с детьми. Другие подробности пока не приводятся.