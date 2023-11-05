В Петербурге открылось 19 центров амбулаторной онкологической помощи

В Санкт-Петербурге за четыре года открылось 19 центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременный и комфортный подход в диагностике и лечении онкологических заболеваний. Об этом в ходе выездного совещания в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ заявил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в медицинские организации города, участвующие в реализации проекта, поставлено 232 единицы оборудования. В 2023 году планируется переоснастить 7 онкологических медучрежддений, оказывающих медицинскую помощь по профилю «онкология». Планируется поставка 10 единиц медицинского оборудования. По состоянию на 1 октября фактически оснащены медицинским оборудованием 6 организаций, куда поставлены 9 единиц оборудования.

Участники совещания также отметили, что за прошлый год все целевые показатели региональной программы были достигнуты. Доля впервые выявленных злокачественных новообразований на ранних стадиях превысила план на 3% и составила 59,5%. Удельный вес больных с ЗНО, находящихся на диспансерном наблюдении 5 и более лет, составил 58,5%, что на полпроцента больше запланированного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до 2028 года власти Петербурга намерены выделить на развитие здравоохранения в городе более 1,5 трлн рублей.

О ремонте 72 лечебных учреждений в Петербурге в 2023 году читайте подробнее в материале «Ъ-СПб» «Медучреждения модернизируются на миллиарды».

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