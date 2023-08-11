На развитие здравоохранения в Петербурге до 2028 года выделят 1,5 трлн рублей

Власти Санкт-Петербурга намерены выделить на развитие здравоохранения в городе более 1,5 трлн рублей на период с 2023 по 2028 год. Соответствующее постановление для корректировки государственной программы о развитие здравоохранения в Петербурге подписал губернатор Александр Беглов, сообщает 11 августа пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Согласно документу, развитие здравоохранения в Петербурге будет осуществляться в том числе в рамках региональных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, на развитие детского здравоохранения, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и так далее, уточнили в городской администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие 2023 года. Расходы на здравоохранение за этот период времени составили 55 млрд рублей.

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