Длинную очередь в Японский сад в Краснодаре сняли на видео
Длинную очередь, выстроившуюся воскресным утром в Японский сад парка «Краснодар», очевидцы сняли на видео. Кадры опубликованы в городском паблике.
«Очередь в Японский сад. Люди стоят в воскресенье с 6 утра»,— подписано видео.
В Краснодаре 30 марта открылся Японский сад. Он разместился на 7,5 га в парке «Краснодар» и обошел по площади знаменитый бельгийский Japanse Tuin, который считался самым большим в Европе (2,5 га).
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Галицкий подарил сад: первые кадры из Японского сада в парке «Краснодар»
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Чтобы попасть в Японский сад, необходимо получить QR-код. Желающих увидеть новую достопримечательность, созданную Сергеем Галицким, так много, что на входе в сад образуются очереди.
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