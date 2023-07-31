В парке «Краснодар» изменили время выдачи QR-кодов для входа в Японский сад

В парке «Краснодар» изменили время выдачи QR-кодов для посещения Японского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Японский сад Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Коды будут доступны для получения в 06:45, 09:15, 12:15, 14:15, 17:15, 19:15 и 21:15.

«Опоздать к указанному в электронном пропуске времени можно не более, чем на 15 минут, гулять в самом Японском Саду после входа в него можно неограниченное количество времени»,— говорится в сообщении дирекции сада в Яндекс.Дзен.

Выдача кодов производится в инфоматах. Получение пропуска онлайн и в соцсетях парка не предусмотрено во избежание «злоупотреблений», отмечают представители локации.

Анастасия Донскова

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