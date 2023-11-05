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Росавиация назвала ошибки, из-за которых летевший в Омск A320 посадили в поле

Росавиация назвала причиной посадки A320 в поле под Новосибирском ошибки экипажа

Росавиация завершила расследование аварийной посадки самолета A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Ведомство посчитало, что аварийная посадка самолета была вызвана рядом ошибок экипажа.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отметило, что экипаж ошибочно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. «При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — сказано в документе Росавиации.

В свою очередь ведомство подчеркивает, что неполадка «зеленой гидросистемы» связана с нарушением целостности системы из-за естественного износа.

Затем экипаж неправильно рассчитал количество топлива, необходимого для полета до Новосибирского аэропорта. В отчете указано, что пилоты не уделили должного внимания повышенному расходу и остатку топлива в самолете.

Однако Росавиация отмечает, что что в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственно правильным и грамотным.

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил аварийную посадку на пшеничное поле под Новосибирском. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам.

Подробнее о расследовании инцидента – в материале «Рассчитай до запасного».

Александра Горошилова

Фотогалерея

Посадка A320 в поле под Новосибирском

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Местные жители возле самолета

Местные жители возле самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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Согласно данным Flightradar, самолет не выполнил посадку в аэропорту Омска, сменил курс и полетел в сторону Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Экипаж самолета планировал долететь до запасного аэродрома, но в итоге воздушное судно посадили в поле в 180 км от Новосибирска

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

По предварительным данным, причиной стал отказ гидравлики

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Лайнер повредил крыло и все шасси

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник авиакомпании на крыле самолета во время осмотра

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Местные жители возле самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на железнодорожной станции перед отправкой пассажиров самолета в Омск

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Пассажиры лайнера на железнодорожной станции

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Сотрудники экстренных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

Вид на самолет, совершивший аварийную посадку

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Представители Следственного комитета на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Спуск вещей по надувному трапу самолета

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Самолет в поле после завершения эвакуации пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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