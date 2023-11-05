Росавиация назвала ошибки, из-за которых летевший в Омск A320 посадили в поле

Росавиация завершила расследование аварийной посадки самолета A320 «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий документ. Ведомство посчитало, что аварийная посадка самолета была вызвана рядом ошибок экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отметило, что экипаж ошибочно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. «При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — сказано в документе Росавиации.

В свою очередь ведомство подчеркивает, что неполадка «зеленой гидросистемы» связана с нарушением целостности системы из-за естественного износа.

Затем экипаж неправильно рассчитал количество топлива, необходимого для полета до Новосибирского аэропорта. В отчете указано, что пилоты не уделили должного внимания повышенному расходу и остатку топлива в самолете.

Однако Росавиация отмечает, что что в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о выполнении посадки в поле было единственно правильным и грамотным.

12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск совершил аварийную посадку на пшеничное поле под Новосибирском. Все пассажиры и члены экипажа остались живы, медицинская помощь понадобилась только пяти пассажирам.

Подробнее о расследовании инцидента – в материале «Рассчитай до запасного».

Александра Горошилова