The Times of Israel: Зеленский может не поехать в Израиль из-за утечки данных
Президент Украины Владимир Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде на израильском телеканале Channel 12. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.
Владимир Зеленский
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
По словам источника издания, украинский президент обдумывает отмену приезда в Израиль, поскольку он хотел, чтобы эта поездка была «публичной». «Он очень разочарован»,— добавил источник.
Представитель украинского правительства пояснил Channel 12, что утечка информации о приезде президента в Израиль «вредит его безопасности и безопасности его аппарата». Собеседник телеканала уточнил, что решение о дате визита еще не принято.
О намерении господина Зеленского посетить Израиль стало известно 3 ноября. По данным Channel 12, украинский президент должен был посетить страну 6 или 7 ноября.
Владимир Зеленский встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в сентябре в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визитов друг к другу стороны не делали с февраля 2022 года.
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