The Times of Israel: Зеленский может не поехать в Израиль из-за утечки данных

Президент Украины Владимир Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде на израильском телеканале Channel 12. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

По словам источника издания, украинский президент обдумывает отмену приезда в Израиль, поскольку он хотел, чтобы эта поездка была «публичной». «Он очень разочарован»,— добавил источник.

Представитель украинского правительства пояснил Channel 12, что утечка информации о приезде президента в Израиль «вредит его безопасности и безопасности его аппарата». Собеседник телеканала уточнил, что решение о дате визита еще не принято.

О намерении господина Зеленского посетить Израиль стало известно 3 ноября. По данным Channel 12, украинский президент должен был посетить страну 6 или 7 ноября.

Владимир Зеленский встречался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в сентябре в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визитов друг к другу стороны не делали с февраля 2022 года.

О помощи Украине и Израилю со стороны США — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».