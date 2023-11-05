Бой Рината Фахретдинова и Элизеу Залески дос Сантоса закончился ничьей на турнире UFC

Бой российского бойца смешанных единоборств Рината Фахретдинова и Элизеу Залески дос Сантоса из Бразилии завершился вничью. Турнир UFC Fight Night 231 проходил в Сан-Паулу (Бразилия). Большинство судей не смогли определить победителя по итогам трех раундов.

На счету 32-летнейго Фахретдинова теперь 21 победа, одно поражение и одна ничья в ММА. У 36-летнего дос Сантоса — 24 победы, 7 поражений и ничья.

В главном бою турнира UFC Fight Night 231 встретятся Жаилтон Алмейда из Бразилии и американец Деррик Льюис.

Леонид Уварчев