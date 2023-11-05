Песков: взрыв «Северных потоков» исторически мог бы стать поводом для войны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что в исторической перспективе такие события, как подрыв «Северных потоков», могли бы стать поводом для объявления войны.

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат»,— сказал господин Песков на марафоне «Знание» (трансляция велась во «ВКонтакте»).

Представитель Кремля напомнил, что изначально «прямо или косвенно» сразу после подрыва газопроводов на Западе начали транслировать версии о причастности к этому России. «Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе»,— добавил пресс-секретарь президента.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, Россию присоединяться не приглашали. По данным немецких СМИ, к подрыву может быть причастен украинский бизнесмен. Президент Владимир Путин обвинял в произошедшем англосаксов.

Леонид Уварчев