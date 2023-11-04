Евгений Игнатьев победил Рахима Мидаева в главном бою RCC Intro 30
В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 30. Он состоял из восьми трехраундовых боев по пять минут в дисциплине MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства). В турнире дебютировали три спортсмена, а также проведен один женский бой.
В главном противостоянии вечера Евгений Игнатьев (Талица) одолел Рахима Мидаева (Грозный) единогласным решением судей. Встреча прошла в легчайшем весе. Оба бойца получили бонус за самый зрелищный поединок вечера в размере 50 тыс. руб.
«В первом раунде все пошло не по плану, еще и в печень немного пропустил, только к концу я начал вставать. Во втором и третьем раунде стал потихоньку поддавливать, видя, что могу его контролировать, и забирать монотонно поединок. Могу сказать, что мой соперник один из лучших в России»,— рассказал победитель. «Я на два с половиной месяца отгородился от этого мира. И мой мир был зал — дом по кругу. Поэтому единственная причина моего поражения воля всевышнего»,— сказал после боя господин Мидаев.
Напомним, Рахим Мидаев сбрил волосы, чтобы уложиться в категорию легчайшего веса до 65,8 кг. Таким образом, он сбросил лишние 50 граммов для главного боя турнира.
Другие противостояния закончились так:
- Габриел Габриелян (Пермь) в дебюте удушающим приемом победил Нурбека Мурзаева (Сулюкта) во время первого раунда. Категория: полулегкий вес.
- Дилшода Умарова (Москва) выиграла дебютантку Валерию Тепышову (Соликамск) болевым приемом во втором раунде. Категория: наилегчайший вес.
- Алексей Тимошишин (Березники) нокаутировал Александра Куршинского (Омск) в первом раунде своего дебюта. Категория: средний вес.
- Анушервон Наибов (Екатеринбург) выиграл у Алексея Кольниязова (Оренбург) техническим нокаутом, нанеся тому первое поражение в карьере. Категория: полулегкий вес.
- Вальмир Галиев (Тюмень) превзошел Алешандра Сирни (Рио-Де-Жанейро) единогласным решением судей. Категория: легчайший вес.
- Дмитрий Михайлиди (Омск) одолел Илью Ерастова (Санкт-Петербург) раздельным решением судей. Категория: легкий вес.
- Вячеслав Свищев (Екатеринбург) победил техническим нокаутом Сагиная Шукира (Астана) во втором раунде. Категория: полулегкий вес.