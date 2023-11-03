Чеченский боец сбрил волосы, чтобы снизить вес для участия в RCC Intro 30

Российский боец MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства) Рахим Мидаев из Грозного (Чеченская Республика) сбрил волосы, чтобы уложиться в категорию легчайшего веса для главного боя турнира RCC Intro 30 в Екатеринбурге.

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Господину Мидаеву (12 побед, 1 поражение) не хватало согнать 50 граммов для проведения боя с Евгением Игнатьевым из Талицы (20 побед и 2 поражения). Как сообщила пресс-служба RCC, команда соперника не хотела идти на уступки, поэтому чеченскому бойцу пришлось сбросить лишний вес таким способом.

«Утром возникли некоторые спорные моменты: из-за 50 грамм пришлось сбривать волосы. Я не знаю, что команда соперника увидела в этих 50 граммах, но они наотрез отказались принимать бой. Обычно профессиональные бойцы не отказываются от боя из-за 50 граммов. Есть спортивная этика, которой следуют бойцы, но Игнатьев обошел этот момент, и с человеческой точки зрения это было не очень»,— прокомментировал Рахим Мидаев.

Турнир RCC Intro 30 состоится 4 ноября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК. Он будет состоять из восьми боев по смешанным единоборствам, где соберутся бойцы из России, Турции, Казахстана, Бразилии и Кыргызстана. На турнир заявлено три дебютанта и будет проведен один женский бой. Главным событием станет противостояние Евгения Игнатьева и Рахима Мидаева в легчайшем весе до 65,8 кг.

Александр Стародумов

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