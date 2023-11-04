Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за действий подростков в Петербурге

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападений подростков на своих сверстников в Санкт-Петербурге. В пресс-службе ведомства сообщили, что председатель СКР обратил внимание на ситуацию.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области указали, что конфликт между детьми около дома 12, корпус 3 по Купчинской улице произошел еще в августе. Однако с заявлением по этому инциденту в полицию обратились лишь 1 ноября. В тот день группа подростков нанесла телесные повреждения 12-летнему мальчику. Избиение несовершеннолетнего было снято на камеру и опубликовано в Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад по всем обстоятельствам данных происшествий»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ходе конфликта двух компаний около Сенной площади.

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