В Петербурге возбудили уголовное дело по факту стрельбы у Сенной площади

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы около Сенной площади. О подробностях конфликта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители получили сообщение о происшествии в центре города в ночь на 3 ноября. Очевидцы указали, что около дома 7 на Сенной площади возник конфликт между несколькими людьми. Туда отправился наряд патрульной-постовой службы, в отдел доставили двух мужчин и 22-летнюю девушку.

По версии полиции, во время употребления алкогольных напитков две компании не поладили между собой и устроили разборку на улице. Уже там один из мужчин несколько раз выстрелил из травматического пистолета «ОСА», в результате чего ранил двоих оппонентов. Пострадавшие отобрали у него оружие и скрылись.

«Двое мужчин были госпитализированы с ранениями в предплечье и ногу в состоянии средней степени тяжести. Травматический пистолет «ОСА ПБ-4» изъят»,— говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Азербайджане задержали владельца Telegram-канал «Жизнь бродяги», в котором публиковали видео с нападениями на прохожих.

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