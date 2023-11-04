Стенд Петербурга на выставке «Россия» открылся ретроспективой

Стенд Санкт-Петербурга на Международной выставке «Россия» оформили с акцентом на историю создания города, при этом он открылся именно ретроспективой. Зрители увидели, как из имперской столицы он превращался в более современный город.

Представлять Северную столицу на выставке отправились губернатор Александр Беглов, вице-губернатор Борис Пиотровский и другие члены городского правительства. Градоначальник отметил, что на сегодняшний день Петербург развивается и строится, но сохраняет свое прошлое.

«Благодаря президенту мы строим мегаполис 21 века – комфортный, безопасный, культурный город, привлекательный для туристов, город, где комфортно жить, работать, воспитывать детей»,— сообщил господин Беглов.

Павильон города на московском ВДНХ даст возможность участникам выставки увидеть, как выглядела территория Северной столицы еще при существовании города Ниенштадт, крепости Ландскрона и других населенных пунктах, а также изучить основные периоды его развития.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в честь выставки «Россия» в Петербурге выпустили в продажу карту «Подорожник» с тематическим оформлением.

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