Новый дизайн «Подорожника» приурочили к открытию Международной выставки «Россия»

В кассы петербургского метрополитена с 4 ноября поступят карты «Подорожник» в новом оформлении, приуроченном к открытию Международной выставки-форума «Россия», которая пройдет на ВДНХ в Москве, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Выпущено 15 тыс. карт в новом дизайне. Кроме касс метрополитена, «Подорожники» можно приобрести в точках продаж билетов ГКУ «Организатор перевозок».

Выставка «Россия» пройдет в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. На ней будут продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики — в промышленности, транспорте, строительстве, энергетике, науке и культуре. В ней примут участие все регионы России.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в середине сентября в петербургском метро начали продавать эксклюзивный тираж «Подорожников», посвященный 320-летию Санкт-Петербурга.

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