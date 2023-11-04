Блогера Аяза Шабутдинова арестовали до 16 декабря по делу о мошенничестве

Автора интернет-курсов и блогера Аяза Шабутдинова арестовали до 16 декабря по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Таганский суд Москвы избрал мужчине меру пресечения, передает ТАСС.

Шабутдинов стал фигурантом дела по ст. 159 УК РФ. По решению московского суда он будет заключен под стражу на срок до 16 декабря. Блогера обвиняют в особо крупном мошенничестве при продаже образовательных курсов.

Миллиардера, как себя в соцсетях указывает сам Шабутдинов, задержали накануне в Москве. Правоохранители взяли его в съемной столичной квартире. Днями ранее блогер проводил время за границей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В своих курсах Шабутдинов обещал обучить ведению бизнеса, который выведет человека на сверхдоходы.

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