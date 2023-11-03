В отношении задержанного Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело

В Москве возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, фигурантом которого стал автор образовательных курсов Айяз Шабутдинов. В пресс-службе МВД РФ сообщили о новых обстоятельствах разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Аяза Шабутдинова в социальной сети Фото: Страница Аяза Шабутдинова в социальной сети

Московские правоохранители пресекли противоправную деятельность блогера и бизнес-коуча. В операции приняли участие сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области.

По информации ведомства, Шабутдинов и его сообщники действовали от имени более одного юридического лица и обещали научить людей эффективной предпринимательской деятельности, в результате чего человек бы стал получать сверхдоходы. Для продвижения использовали агрессивный маркетинг.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании молодого человека в Москве. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что с апреля ждала, когда это случится.

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