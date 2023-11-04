Власти направят на благоустройства Тюмени более 1 млрд рублей

В 2024 году власти Тюмени потратят на благоустройство города 1,1 млрд руб. Об этом со ссылкой на проект бюджета пишет 72.ru. Средства планируют заложить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды».

В частности, 850,9 млн руб. планируется направить на дворовые территории, а еще 292,7 млн руб. — на благоустройство общественных пространств. Еще 10 млн руб. будут выделены на придомовое общественные пространства.

Напомним, в 2024 году на строительство дорог в Тюменской области направят 4,7 млрд руб. Власти региона планируют продолжить создание развязки на Червишевском тракте, начать строительство моста через Туру на объездной и продолжить создание транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте и улицы Калинина.

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