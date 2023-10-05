На строительство дорог в Тюменской области направят почти 5 млрд рублей

В 2024 году на строительство дорог в Тюменской области направят 4,7 млрд руб. Из них 1,3 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета. Об этом со ссылкой на начальника ГУС региона Павла Перевалова пишет 72.ru.

Тюменские власти планируют продолжить создание развязки на Червишевском тракте, а также начать строительство моста через через Туру на объездной. Продолжится строительство транспортной развязки в Тюмени на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте и улицы Калинина.

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