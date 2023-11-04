Изо-контейнеры немецкой компании Linde арестованы петербургским судом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление ООО «Русхимальянс» (РХА, СП «Газпрома» и «РусГазДобычи», является одним из операторов возведения предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге) к немецкой компании Linde GmbH. По решению судебного органа арестовано 13 изо-контейнеров, передает «Интерфакс».

Эти объекты предназначены для хранения жидкого гелия. Две компании в 2021 году заключили контракт по сооружению газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. «Русхимальянс» направил Linde аванс, однако зарубежная компания спустя год уведомила РХА о приостановке работ на фоне санкционной политики Европейского Союза.

В направленных суд документах, российская компания отметила, что банки-гаранты отказываются следовать своим обязательствам, так как платеж в адрес предприятия из России может преступить санкции европейских стран. Петербургский суд принял иск от «Русхимальянса» на 1,1 млрд евро.

Ранее судебный орган уже накладывал арест на имущество Linde, его общая стоимость составила около 35 млрд рублей. При этом выяснилось, что у немецкой компании есть дополнительные активы, а именно 13 изо-контейнеров. Они принадлежат двум ответчикам и двум их «дочкам». Эти объекты сейчас находится на территории страны, на них не был наложен арест.

Прежде сообщалось, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти арестовал акции пяти дочерних компаний ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в ОСК) и имущество этих предприятий по иску Генеральной прокуратуры РФ.

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