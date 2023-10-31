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Суд арестовал имущество и акции пяти «дочек» «Северной верфи» в Петербурге

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по иску Генпрокуратуры РФ наложил арест на акции пяти дочерних компаний ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"» (входит в ОСК) и на имущество этих предприятий. На соответствующую информацию в базе «Электронное правосудие» 31 октября сообщает АБН.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уточняется, что в список вошли компании: АО «Инструмент-СВ», АО «Нива-СВ», АО «Эфес Северной верфи», АО «Машиностроение Северной верфи», АО «Норд-Вест-СВ». Ведомство требовало признать недействительным генеральные договоры 1994-95 годов по созданию холдинговой группы.

Ранее судостроительный завод «Северная верфь» получил банкротный иск от ООО «ДорСтройСнаб-Терминал» и от московской компании ООО «ПЦ Гефест».

«Ъ-СПб» писал, что 4,2 млрд рублей с петербургского завода также требовало Минобороны РФ, однако в середине октября московский арбитраж иск силового ведомства отклонил.

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